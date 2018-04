Maroc;: réunion du Premier ministre avec les partis politiques sur la question du Sahara

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, a réuni, ce dimanche 1er avril, les secrétaires généraux de sept partis politiques de la majorité et et de l'opposition présenter les derniers développements liés à la question de l'intégrité territoriale du Royaume.



Cette reunion au siège de la primature a rassemblé le Parti de la justice et du développement (PJD), représenté par le Premier ministre, les chefs ou représentants du RNI-UC, du MP, du PPS, de l'USFP, du PAM et de l'Istiqlal.



Une réunion exceptionnelle s'est également tenu ce dimanche au Parlement, en présence des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, consacrée aussi au dossier Sahara.



Lors de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. a réaffirmé que le Maroc ne va jamais permettre aucun changement du statut juridique et historique de la zone tampon de Guerguarate qui fait partie intégrante du territoire national.



La réaction des Nations-Unies aux provocations du polisario dans la région de Guerguarate n'était pas suffisamment ferme pour dissuader les séparatistes, a déclaré Bourita à la presse à l'issue de la réunion conjointe de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocaines résidant à l'étranger à la Chambre des représentants et de la Commission des affaires étrangères, des frontières, de la défense nationale et des zones marocaines occupées à la Chambre des conseillers.