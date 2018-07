Maroc: quatre jihadistes présumés soupçonnés d'être liés à Daech arrêtés (Intérieur)

Les autorités marocaines ont annoncé l'arrestation lundi de quatre jihadistes présumés soupçonnés d'être liés à l'organisation Etat islamique (EI), lors d'une opération menée dans quatre villes du royaume.



Les suspects, âgés entre 19 et 24 ans, ont été arrêtés à Casablanca (ouest), Tanger (nord), Nador (nord-est) et Tiznit (sud), selon un communiqué du ministère de l'Intérieur.



Les suspects "s'activaient en vue d'acquérir des compétences dans le domaine de la fabrication d'explosifs pour commettre des opérations terroristes dans le royaume", a précisé l'Intérieur.



L'opération menée par le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ, unité antiterroriste) a permis la saisie d'"armes blanches, appareils électroniques et documents faisant l'apologie de l'idéologie" de l'EI, selon la même source.



Epargné par les attentats de l'EI ces dernières années, le royaume, qui revendique une politique très active en matière de lutte antiterroriste, a été meurtri par le passé par des attaques à Casablanca (33 morts en 2003) et à Marrakech (17 morts en 2011).



En 2017, le BCIJ a démantelé neuf "structures terroristes" et "neutralisé 186 terroristes présumés", selon un récent bilan officiel.