Maroc: quatre de prison ferme pour le youtubeur "Moul Kaskita"

Un youtubeur marocain connu dans le royaume a été condamné jeudi à quatre de prison pour offense envers les Marocains dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.



Mohamed Sekkaki, connu sous le surnom de "Moul Kaskita", a été condamné par le tribunal de première instance de Settat (ouest) à quatre ans de prison et 40 000 DH d'amende.



Le youtubeur avait été arrêté début décembre après la diffusion d'une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il insulte les Marocains et leurs institutions.



Dans cette vidéo, il traite par ailleurs ses compatriotes d'"ânes" et d'"ignorants", qui "voient leurs droits bafoués sans piper mot".



Le ministère public avait indiqué avoir reçu dans un premier temps plusieurs plaintes d'associations. M. Sekkaki était ainsi alors poursuivi pour "injures publiques à l'égard d'individus".