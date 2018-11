Maroc: prison avec sursis pour des musiciens de rue, malgré la mobilisation

Badr Mouataz et Mehdi Achataou, âgés respectivement de 25 et 28 ans, avaient été interpelés mi-novembre par des agents d'autorité alors qu'ils se produisaient à la place des Nations unies, dans le centre-ville de Casablanca, selon leur avocat Youssef Chehbi.



Un accrochage avait eu lieu avec ces agents venus appliquer une décision d'interdiction des musiciens se produisant sur cette célèbre place, pour réduire les "nuisances sonores".



Les deux musiciens, poursuivis en état d'arrestation, ont été condamnés chacun à un mois de prison avec sursis, jeudi soir par le tribunal de première instance d'Ain Sebaa, notamment pour "refus d'obtempérer" et "violences à l'encontre de fonctionnaires publics", a précisé à l'AFP Me Chehbi.



L'affaire avait suscité l'indignation dans le royaume, aussi bien dans les milieux culturels que chez les défenseurs des droits humains.



L'Association marocaine des droits de l'Homme (AMDH) avait exprimé dans un communiqué son "soutien absolu" aux musiciens arrêtés, condamnant leur "interdiction et arrestation".