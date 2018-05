Maroc: premières arrestations après le lancement d'une ligne anticorruption

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête, a précisé à l'AFP un porte-parole du parquet qui a mis en place ce numéro vert garantissant l'anonymat des dénonciateurs.



Géré par "cinq juges", ce numéro gratuit a reçu 355 appels depuis son lancement, a ajouté cette source.



Il s'agit du deuxième numéro vert anticorruption lancé au royaume, où les annonces d'arrestations et de condamnations pour corruption sont de plus en plus récurrentes.



Le pays s'est également doté d'une "stratégie nationale" de lutte contre la corruption, mais "continue de souffrir d'une corruption systémique", selon un rapport de Transparency.