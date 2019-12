Maroc : plusieurs arrestations pour trafic de visas et de cartes de séjour

Huit personnes ont été arrêtées au Maroc mardi pour leurs liens présumés avec un réseau de faux papiers et de "traite d'êtres humains", ont annoncé les autorités marocaines.



Une perquisition au domicile des suspects a permis de saisir des "cartes de séjour à l'étranger, des visas falsifiés et des passeports de candidats à l'immigration clandestine", a indiqué mercredi le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) dans un communiqué. Des "appareils électroniques, des téléphones portables et trois voitures" ont aussi été saisis. Un candidat a par ailleurs été interpellé à l'aéroport Mohammed-V, en périphérie de Casablanca (ouest), selon la même source.



Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet, en vue d’identifier les complices et les personnes impliquées dans cette affaire, définir les ramifications de ce réseau criminel au Maroc et à l’étranger, et relever ses éventuels liens avec d’autres réseaux criminels afin de les démanteler et d’assécher leurs sources de soutien, ajoute le communiqué.



Le démantèlement de ce réseau criminel s’inscrit dans le cadre des opérations de sécurité visant à lutter contre le crime organisé, en particulier l’immigration clandestine et la traite d’êtres humains, et à combattre ce fléau et ses répercussions négatives sur la sécurité et la stabilité, conclut le communiqué.