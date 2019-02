Maroc: ouverture d'une enquête judiciaire dans une affaire présumée de torture à l'encontre d'une mineure à Casablanca

La DGSN souligne dans un communiqué avoir réagi avec célérité et grand sérieux à un article de presse relatant cet incident et qui indique que l'officier de la police judiciaire chargé de l'enquête n'a pas appliqué strictement la loi à l'encontre des personnes impliquées dans cet acte criminel.



La préfecture de la police judiciaire de Casablanca a été ainsi chargée par la DGSN d'ouvrir une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent à ce sujet, dans le but de s'assurer des actes de torture subis par cette mineure, à travers l'audition de toutes les parties concernées et la réalisation de l'expertise médicale et technique nécessaires, le but étant de déterminer les responsabilités juridiques de toutes les personnes impliquées, précise le communiqué.



Parallèlement, le Directeur général de la sûreté nationale a décidé de charger l'Inspection générale de la sûreté de diligenter une enquête administrative minutieuse pour déterminer tout manquement de la part de l'officier de police ayant supervisé les procédures préliminaires relatives à ce dossier, ainsi que les irrégularités qui lui ont été attribués et à l'ensemble des fonctionnaires concernés par cette affaire, et ce en vue de prendre les mesures disciplinaires nécessaires à la lumière des résultats de l'enquête, conclut la DGSN.