Maroc: ouverture d'une enquête judiciaire à l'encontre de l'auteur de la tentative de viol diffusée sur Internet

Le suspect a été placé en garde à vue, indique le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Marrakech dans un communiqué.



Le mis en cause a été arrêté mercredi dans la région de Bouchane par les éléments de la Gendarmerie royale de Benguerir, ajoute la même source.



Les images montraient une adolescente plaquée à terre par un jeune homme qui la déshabillait de force et lui touchait des parties intimes de son corps.



"Une scène d'une rare violence", "des images atroces", ont écrit mardi des médias locaux, alors que la ministre de la Famille, de la femme et de la solidarité Bassima Hakkaoui a dénoncé une agression "barbare".



En août dernier, une agression sexuelle collective contre une jeune femme dans un bus à Casablanca, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, avait déjà soulevé un tollé au Maroc.



Le Parlement marocain a adopté à la mi-février une loi contre les violences faites aux femmes, qui incrimine pour la première fois "certains actes considérés comme des formes de harcèlement, d'agression, d'exploitation sexuelle ou de mauvais traitement".



Le texte a toutefois été jugé "insuffisant" par les mouvements de défense des droits des femmes, qui appellent à plus de fermeté face à ce fléau.