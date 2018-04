Maroc: naissance au jardin zoologique de Rabat de 4 lionceaux et de 2 jumeaux lémurs catta

Le Jardin zoologique de Rabat a annoncé la naissance de 4 lionceaux et de 2 jumeaux lémurs catta, avec l'avènement de la saison printanière.



Les 4 nouveaux nés lionceaux et les 2 jumeaux lémurs catta bénéficient des soins nécessaires de la part de l’équipe vétérinaire et zootechnique sur les plans alimentaire et sanitaire, afin de favoriser leur adaptation et leur intégration dans leur groupe, indique le jardin zoologique dans un communiqué.



Les petits seront visibles à partir de la semaine du 09 avril dans les biozones du Jardin zoologique, fait savoir la même source.



Le lion de l’Atlas, emblème du patrimoine animalier marocain, est une espèce éteinte à l’état sauvage depuis le siècle dernier. Elle est inscrite dans le programme de conservation des espèces ex-situ du Jardin zoologique de Rabat qui veille à sa reproduction et à la sauvegarde de sa variabilité génétique.



Les lémurs catta sont une espèce originaire de Madagascar, classée par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme "en danger" depuis 2012 en raison d’un déclin de plus de 50% de sa population en seulement 3 générations.



Le Jardin Zoologique de Rabat assure offrir à ces animaux une plateforme permettant leur reproduction et leur conservation ex-situ.



Le communiqué rappelle que le programme de conservation des lions de l’Atlas du Jardin Zoologique de Rabat vise la mise en œuvre d’un programme d’élevage et de conservation ex situ pour assurer la sauvegarde et la variabilité génétique de l’espèce.



Aux lémurs catta, comme aux autres lémuriens, une espèce représentative de la biodiversité de Madagascar, le Jardin zoologique offre également une plateforme leur permettant de se reproduire et se préserver.



Par ailleurs, la collection animale du zoo de Rabat s’est enrichie depuis le printemps dernier de 150 nouvelles naissances parmi les antilopes, les servals, les babouins, les loutres et d’autres espèces exclusivement africaines, rappelle le communiqué.