Maroc : mise en échec d'une tentative de trafic international de drogue et saisie de 12,8 tonnes de chira

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les ramifications aux niveaux national et international et les liens des suspects avec des réseaux criminels et d’appréhender toutes les personnes impliquées dans cet important trafic de stupéfiants, selon la même source.



La mise en échec de cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par les services de sécurité en matière de lutte contre le trafic international de drogues et de psychotropes et de coordination entre les services de sûreté nationale et de la DGST pour lutter contre la criminalité dans toutes ses formes, conclut le communiqué.