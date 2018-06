Maroc: les professionnels de la filière du lait expriment leur « détresse » lors d’une réunion avec Aziz Akhannouch

A cette occasion, les professionnels ont exprimé leurs « vives inquiétudes et leur détresse », suite à la réduction des volumes de collecte de lait auprès de coopératives laitières en en raison du boycott. De même, ils ont exposé « les difficultés vécues sur le terrain par les éleveurs, paysans et producteurs de lait pour l’écoulement de leur production depuis la réduction par Centrale Danone de 30% de sa collecte de lait» indique un communiqué du département de l’agriculture parvenu au Matin.



Ils ont en outre mis en avant « l’impact dévastateur de cette perturbation de la chaine de production chez les éleveurs, compromettant leurs revenus, leur capacité à rembourser leurs dettes et maintenir leurs investissements et par conséquent, une baisse des revenus de toute la filière » ajoute la même source.



Les professionnels n’ont pas omis de montrer du doigt les dangers que représente la commercialisation du lait à travers les circuits informels. Pour eux, il s’agit d’un « danger pour la santé publique et sérieux recul des avancées enregistrées en matière d’hygiène, de normes et standards sanitaires ainsi que le risque de fraude sur la composition du lait ».