Maroc: les événements ayant émaillé le match WAC-AS.FAR au centre de la réunion du comité directeur de la FRMF

Lors de cette réunion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a considéré que ces événements regrettables, survenus à l’extérieur de l’enceinte du Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca, sont contraires aux valeurs sportives, notant qu'une réunion consacrée à ce sujet a eu lieu mercredi avec une Commission ministérielle qui prendra plusieurs mesures pour lutter contre ce fléau, a indiqué un communiqué de la FRMF.



Par ailleurs, M. Lekjaa a exposé le calendrier des matchs lors du mois d’octobre des équipes nationales, notant que la sélection A jouera deux matchs amicaux face à la Libye le vendredi 11 et face au Gabon le mardi 15, alors que la sélection A’ disputera face à l’Algérie le match retour du dernier tour qualificatif au Championnat d’Afrique des Nations 2020.



Le président de la FRMF a également mis en avant la nouvelle stratégie de la FRMF qui prévoit la programmation des matchs des sélections nationales dans différentes villes du Royaume afin d’attirer le plus grand nombre de supporters marocains.



S'agissant du championnat national professionnel, la même source a fait savoir que le président de la LNFP, Said Naciri a présenté un exposé sur le coup d’envoi du championnat national professionnel (D1, D2) tout en rappelant la problématique ayant entouré le match qui devait opposer le Moghreb de Fès au Chabab Rif Hoceima et qui a été reporté.



Pour sa part le président de la Commission contrôle et gestion de la FRMF, Abdelaziz Talbi a relevé que 40% de la subvention réservée aux clubs est versée lors des litiges tout en insistant sur la nécessité du respect du seuil des montants des transferts et des contrats des entraineurs en soumettant les rapports comptables approuvés avant l’octroi de la licence.



Concernant la technique d’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR), le président de la Commission centrale de l’arbitrage (CCA) de la FRMF, Jamal Kaaouachi a présenté un exposé sur les premiers préparatifs de la Commission pour expliquer la technique VAR, soulignant que la FIFA dispensera une formation aux arbitres marocains à cette technique le 15 octobre.



Il a également précisé que cette technique sera appliquée au Maroc à partir des demi-finales de la Coupe du Trône, avant son entrée en vigueur aux rencontres du championnat national (D1) à la fin du mois de décembre.



De son côté, le président de la Commission des statuts de la FRMF, Hassan Filali a indiqué que quinze clubs du championnat national Professionnel D1 disposent d'une licence SAS, avant que le directeur financier de la FRMF, Jelloul Ainouch, ne présente un exposé au sujet de la réunion tenue avec la Direction Générale des Impôts (DGI) concernant l’introduction d’amendements fiscaux afin de faciliter la transformation des clubs en SAS à partir du début de l’année 2020.