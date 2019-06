Maroc : les dates du concours d'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire pour 2019-2020

Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé les dates du concours d'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire au titre de l'année 2019-2020 pour les candidats titulaires du baccalauréat 2019 et ce dans les Facultés publiques, partenaires et privées.



Selon un communiqué du ministère, les examens se dérouleront dans les Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire publiques selon le calendrier fixé dans les notes ministérielles n° 01/487 et 01/488 en date du 24 mai 2019, le 18 juillet prochain dans les Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Oujda, Agadir et Tanger pour la filière médecine. Ils sont programmés le 19 juillet pour la médecine dentaire dans les Facultés de médecine dentaire de Rabat et de Casablanca et le 20 juillet pour la filière pharmacie dans les Facultés de médecine et de pharmacie de Rabat et de Casablanca.



Pour les Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire partenaires et privées, l'examen écrit d'accès à la Faculté de médecine dentaire relevant de l'Université internationale de Rabat se tiendra le 23 juillet, alors que celui des Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé de Casablanca se déroulera les 25, 26 et 27 juillet, précise-t-on de même source.



Les examens se tiendront également à la Faculté de médecine relevant de l'Université privée de Marrakech, Tensifet-Al Haouz le 29 juillet prochain ainsi qu'aux Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de l'Université internationale Zahraoui des sciences de la santé à Rabat, le 3 août prochain.