Maroc: les 3 points-clés de la Charte morale de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement

Voici les trois (3) points-clés de la Charte morale établie lundi par la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) et qui contient des règles relatives à son fonctionnement et à l'engagement de ses membres:



1- Les membres de la Commission prennent part à ses travaux à titre bénévole. Aucune rémunération ou avantage, sous quelque forme que ce soit, ne sont prévus à cette fin. Les membres s'engagent à informer le Président de tout risque de conflit d'intérêt lié à leur participation aux travaux de la Commission.



2- Le travail de la Commission est collaboratif et mobilise l'intelligence collective de ses membres mais aussi de toute la société marocaine. Selon les termes de cette charte : « Toutes les idées doivent être écoutées, sans aucun jugement de valeur ».



3- Au cours des séances d'écoute et d'audition, les membres de la Commission sont tenus à la neutralité et à s'inscrire dans une approche ouverte, sans jugement ou prise de position sur les avis des parties-écoutées.