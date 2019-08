Maroc : le taux de chômage à 8,5% au deuxième trimestre de 2019

La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux a entamé, début août, le versement d'aides financières d'une valeur totale de plus de 35 millions de DH, à l’occasion de l’Aid Al-Adha 1440 H.



Cette aide de 500 DH pour chaque bénéficiaire est allouée aux préposés religieux adhérents dont le revenu mensuel ne dépasse pas 3.000 dirhams, a précisé la Fondation dans un communiqué.



Dans le souci de faire bénéficier le maximum d'adhérents avant l’Aid Al-Adha, la Fondation Mohammed VI a versé cette aide à environ 50.000 préposés en exercice ou invalides, ainsi qu'aux veuves d'adhérents décédés, sachant que le nombre total de bénéficiaires devrait dépasser les 70.000.



Le versement de cette aide financière intervient conformément aux dispositions du Dahir 1.09.2000 portant création de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux et en consécration des valeurs de solidarité et d’entraide sociale.