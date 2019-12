Maroc : le pouvoir d'achat des ménages en amélioration à 0,4% en 2018 (HCP)

Le pouvoir d'achat des ménages s'est légèrement amélioré à 0,4% en 2018, dans un contexte de maîtrise de l'inflation, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



"Suite, à une augmentation de 1,8% des prix à la consommation en 2018, le pouvoir d’achat des ménages s’est situé à 0,4 point", indique le HCP dans sa note d’information relative aux comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2018.



Le revenu disponible brut (RDB) des ménages s'est accru, quant à lui, de 3,2% à 714,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2018, fait savoir la même source, notant que la contribution de la rémunération des salariés à ce revenu a été de 47,5%.



Le revenu mixte, y compris l’excédent brut du service de logement, a contribué au RDB des ménages de 42,5%, les revenus de la propriété nets, les prestations sociales et autres transferts nets de 25,8%. Toutefois, les impôts sur le revenu, le patrimoine et les cotisations sociales ont contribué négativement de 15,8%.



S'agissant du taux d’épargne des ménages, il a régressé de 1 point pour se situer à 11,4% en 2018, suite à une progression plus importante des dépenses de consommation finale (+4,3%) par rapport à celle du revenu disponible brut (+3,2%).



Par habitant, le revenu disponible des ménages a atteint 20.279 DH en 2018 au lieu de 19.852 DH en 2017 enregistrant ainsi une hausse de 2,2%.