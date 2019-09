Maroc : le nombre d'entreprises créées à Tan-Tan grimpe de 17% au 1er semestre

Le nombre d’entreprises créées durant le premier semestre 2019 dans la province de Tan-Tan a grimpé de 17% par rapport à la même période de l’année dernière.



Selon des données fournies par la province de Tan-Tan, 111 entreprises ont vu le jour durant la première moitié de l’année en cours, contre un total de 191 en 2018, 161 en 2017 et 83 en 2016.



Au total, le nombre d’entreprises créées durant la période 2016-2019 a atteint 521 pour un investissement estimé à 165 millions de dirhams, précise la même source.



Par nature juridique, les Sociétés à responsabilité limitée (SARL), au nombre de 192, arrivent en 1ère position, suivies des Personnes physiques (188) et des Sociétés au nom collectif (141).



S’agissant de la répartition sectorielle, le commerce se taille la part du lion avec 214 entreprises, suivi des services (151), du BTP (14), de l’industrie (5) et de l’artisanat, ainsi que de la pêche maritime et l’agriculture (1) et du tourisme (1).