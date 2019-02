Maroc: le ministre Mohcine Jazouli cherche un acheteur pour son cabinet Valyans, selon MC

Nommé ministre délégué à la coopération africaine en janvier 2018, Mohcine Jazouli cherche à céder son cabinet de conseil en affaires publiques Valyans, selon les sources de la publication hebdomadaire, "Maghreb Confidentiel".



Toujours actionnaire majoritaire du groupe, dont il a confié la direction générale à Saadia Slaoui Bennani, Mohcine Jazouli a engagé des "pourparlers avec au moins trois acquéreurs potentiels. Le français Capgemini, pourtant spécialiste du conseil en systèmes d'information, tiendrait la corde", croit savoir MC, indiquant que la multinationale KPMG est également dans la course, tandis que Deloitte a failli déposer une offre, en novembre, avant de se raviser.



Selon la publication, les négociations achoppent toutefois sur le prix. "Jazouli valorise Valyans à près de 15 millions d'euros, alors que son chiffre d'affaires est en chute libre", poursuit "Maghreb confidentiel".



"Depuis que son propriétaire a intégré l'exécutif, le cabinet n'a quasiment plus de commandes publiques, son pain quotidien jusque-là. Ses contrats africains sont aussi très "exposés", d'autant plus que le directeur associé Hicham Laraqui, qui a développé ce marché, a quitté l'entreprise en décembre", souligne MC, ajoutant que H.Laeaqui a pris la direction générale d'Aksal, holding de Salwa Akhannouch, épouse du ministre de l'agriculture Aziz Akhannouch.