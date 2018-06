Maroc: le ministre Lahcen Daoudi dépose sa démission

Dans un communiqué rendu public mercredi soir, le PJD a annoncé avoir convoqué une réunion extraordinaire de son secrétariat général pour étudier de plus près le comportement de Lahcen Daoudi, ministre des affaires générales et de la gouvernance après sa participation à un sit-in organisé par les salariés de Centrale Danone. Selon ce communiqué, le burea du PJD affirme que la participation de M. Daoudi à cette manifestation est "comportement inapproprié", ajoutant que le secrétariat général du PJD "apprécie la prise de responsabilité de Lahcen Daoudi et sa demande de l'exemption de sa mission ministérielle". Il exprime toutefois son rejet de certaines déclarations contraires à l'éthique et à la liberté d'expression émises par certains militants du parti contre Lahcen al-Daoudi. Une source a indiqué que Daoudi a déposé sa démission auprès du parti.