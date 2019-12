Maroc: le journaliste Omar Radi obtient la liberté provisoire

"Nous avons obtenu la liberté provisoire et sommes en train d'exécuter cette décision", a déclaré son avocat Me Omar Bendjelloun, indiquant que "L'important, c'est qu'Omar soit aux cotés de ses proches".



Le journaliste comparaîtra le 2 janvier devant le tribunal de première instance d'Ain Sbâa.



Omar Radi a été placé jeudi en détention pour un tweet dénonçant une décision de justice, selon son avocat.



M. Radi, 33 ans, est jugé en vertu de l'article 263 du Code pénal, qui punit d'un mois à un an de prison "l'outrage à magistrat".



Selon sa défense, le journaliste est poursuivi pour un tweet publié en avril et fustigeant le verdict d'un magistrat contre des membres du mouvement de contestation sociale d'Al Hoceima.



"Lahcen Talfi, juge de la cour d'appel, bourreau de nos frères, souvenons-nous bien de lui. (...) Ni oubli ni pardon avec ces fonctionnaires sans dignité!", avait écrit M. Radi dans son tweet.



Le journaliste avait déjà été entendu une première fois par la police judiciaire en avril et une enquête avait été ouverte pour ce tweet.