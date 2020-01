Maroc: le gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.



Au niveau du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, le Conseil a approuvé la nomination de M. Jamal Hanafi au poste de directeur de l'agence urbaine d'Al Hoceima, alors que M. Abdelali El Kour a été désigné président de la Fondation des œuvres sociales des travaux publics (ministère de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau), a indiqué M. El Hassan Abyaba, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu au terme de la réunion hebdomadaire du Conseil.



Le Conseil a approuvé également la nomination de Mme Khadija Demoura au poste de directrice du Centre régional d'investissement (CRI) de Rabat-Salé-Kénitra et de M. Mohamed Jaifar en tant que Directeur du Centre régional d'investissement de Laâyoune-Sakia El Hamra (ministère de l'Intérieur), a relevé M. Abyaba.