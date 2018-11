Maroc: le délai pour présenter les demandes d'inscription sur les listes électorales prendra fin le 31 décembre 2018

Le délai pour présenter les demandes d'inscription ou de transfert d’inscription sur les listes électorales générales prendra fin le 31 décembre 2018, indique vendredi un communiqué du ministre de l'Intérieur.



A l'occasion de la révision annuelle normale des listes électorales générales, le ministre de l'Intérieur rappelle les citoyennes et citoyens non-inscrits sur ces listes, répondant aux conditions légales requises et qui sont âgés d'au moins 18 ans ou qui atteindront cet âge le 31 mars 2019, que le délai fixé pour présenter les demandes d’inscription, prendra fin le 31 décembre 2018.



Les demandes d'inscriptions des personnes concernées peuvent être déposées directement auprès des bureaux administratifs compétents ou via le site électronique (www.listeselectorales.ma), ajoute la même source.



Les électrices et électeurs, qui ont changé leurs lieux de résidence, doivent présenter, avant l’expiration du délai légal précité, les demandes de transfert d’inscription à la commune ou arrondissement où ils ont élu domicile, précise le ministre de l'Intérieur dans un communiqué. S'agissant des électrices et électeurs qui ont changé leurs lieux de résidence au sein de la même commune ou arrondissement, ils sont tenus d'informer les autorités administratives locales de leurs nouvelles adresses afin de mettre à jour leurs adresses dans les listes électorales. Par ailleurs, les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales actuelles peuvent aussi vérifier leurs données sur ces listes en envoyant un SMS au numéro gratuit 2727, conclut le communiqué.