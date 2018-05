Maroc: le conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur la télémédecine

Le conseil de gouvernement, réuni vendredi, a adopté un projet de décret sur la télémédecine, tout en prenant en considération les observations formulées, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.



Ce projet de décret N° 2.18.378 vise à appliquer les dispositions de la loi 131.13 relative à l'exercice de la médecine dans l'encadrement de la télémédecine via la technologie électronique, a précisé M.El Khalfi lors d'un point de presse à l'issue du conseil de gouvernement.



Cette technologie permettra de diagnostiquer, de soigner ou de faire le suivi à distance des malades et de contribuer à la formation continue des professionnels médicaux à travers la transmission et la diffusion des congrès et séminaires tenus dans les centres internationaux, et ce en élaborant les critères techniques et les modalités de sa réalisation, a-t-il ajouté.