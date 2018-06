Maroc: le PJD se contredit et dément avoir reçu une demande de démission de la part du ministre Daoudi, une figure de sa formation

Le Parti justice et développement (PJD, islamiste), qui dirige la coalition gouvernementale, a annoncé, dans la soirée de jeudi à vendredi, que le ministre marocain des Affaires générales de la gouvernance Lahcen Daoudi , une figure de cette formation, n'a pas présenté sa démission lors d'une réunion d'urgence du secrétariat général du PJD tenue mercredi soir.



Dans son nouveau communiqué qui dément son communiqué de la veille, le PJD dit que contrairement aux informations publiées par les médias, le ministre Daoudi n'a pas présenté sa démission, après avoir été vivement critiqué pour sa participation à un sit-in devant la Parlement contre une campagne de boycott notamment de Danone au Maroc.



Dans un communiqué diffusé à l'issue de cette réunion d'urgence de mercredi soir, présidée par le chef du gouvernement et patron du PJD Saad Eddine El Othmani, la formation islamiste a pourtant déclaré avoir pris acte de "la demande" de M. Daoudi d'être "relevé de ses fonctions", après sa "participation déraisonnable et inappropriée à un sit-in mardi soir devant le Parlement".



Le ministre marocain s'était publiquement affiché dans les rangs des salariés de la filiale marocaine de Danone, qui manifestaient mardi soir pour exprimer leurs craintes de perdre leurs emplois, alors que le groupe fait face à une campagne de boycott inédite au Maroc.



Lancée anonymement sur les réseaux sociaux contre la "cherté de la vie", cette campagne cible également les stations-service Afriquia et l'eau minérale Sidi Ali. Leurs promoteurs affirment vouloir obtenir une baisse des prix en s'attaquant aux "leaders du marché" marocain.



La présence de M. Daoudi à ce rassemblement a suscité une vive polémique tout au long de la journée de mercredi dans les médias du royaume et sur les réseaux sociaux. Le chef du gouvernement devait soumettre la demande de démission au roi afin qu'elle soit validée.