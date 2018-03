Maroc : le Ministère de l'Intérieur souligne son droit d’appliquer la loi en interdisant les manifestations illégales à Jérada

Le ministère de l'Intérieur, conformément à ses prérogatives légales, souligne son droit d'appliquer la loi dans la ville de Jérada, en interdisant les manifestations illégales sur la voie publique, et de répondre avec fermeté aux agissements et comportements irresponsables, et ce en vue de préserver la sécurité, garantir le cours normal de la vie et protéger les intérêts des citoyens et citoyennes.



Dans un communiqué rendu public mardi, le ministère de l'Intérieur affirme qu'en dépit des efforts déployés par l'Etat pour résoudre les problématiques posées au niveau de la province de Jerada, certaines parties s'obstinent à décrédibiliser ces efforts en tentant par tous les moyens d'exploiter les revendications légitimes exprimées et à inciter la population de manière continue à manifester sans respect aucun pour les dispositions légales, chose qui perturbe le cours normal de la vie dans la région.



Convaincu de la nécessité de résoudre les problématiques posées au niveau de la province de Jérada, le gouvernement a veillé à faire montre d’une interaction positive avec l’ensemble des revendications sociales et économiques exprimées par tous les acteurs locaux (population, élus, acteurs politiques et syndicaux et société civile), et ce conformément à une approche participative ayant débouché sur l'annonce de mesures opérationnelles et concrètes intéressant plusieurs secteurs prioritaires, et dont les grandes lignes ont été annoncées par le Chef du gouvernement lors de la visite qu'il a effectuée dans la région de l’Oriental le 10 février dernier, accompagné d’une importante délégation ministérielle, souligne la même source.



Eu égard à l'importance et au caractère sérieux de ces mesures, ajoute le communiqué, les instances politiques, syndicales et les acteurs de la société civile dans la province, outre les présidents des collectivités territoriales, ont publié des communiqués à travers lesquels ils ont exprimé leur grande satisfaction de l’interaction positive des autorités publiques avec les attentes et les aspirations de la population, estimant que l’approche adoptée est de nature à donner une forte impulsion au développement de la province.