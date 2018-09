Maroc : le Groupe PSA portera la capacité de son site de Kénitra à 200.000 véhicules par an dès 2020

Le site de production de Kénitra, qui démarrera en 2019, verra sa capacité de production portée à 200.000 véhicules par an dès l'année 2020, a annoncé mardi le groupe français PSA lors d'une conférence de presse.



L'usine de Kénitra qui produira dès 2019 des moteurs et des véhicules, disposera d'une capacité initiale de production de 100.000 véhicules par an, précise un communiqué du groupe publié à l'issue de cette conférence.



Cet investissement qui accompagne le plan de développement du groupe PSA dans la région Moyen Orient et Afrique, s'appuiera sur le tissu de fournisseurs marocains permettant d'atteindre dès le démarrage d'un taux d'intégration locale de 60% et de 80% à terme, relève la même source, ajoutant que cette capacité additionnelle constitue un facteur décisif d’accélération du développement de l’écosystème du Groupe PSA au Maroc.



Intervenant lors d’une conférence de presse tenue à l’usine dudit Groupe à Kenitra, en présence du vice-président exécutif de la région Moyen-Orient et Afrique et membre du Directoire du Groupe PSA, Jean Christophe Quémard, le ministre de l'Industrie, de l’Investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy s'est félicité des excellentes relations entre le Maroc et le groupe PSA, soulignant que l’écosystème PSA se déploie avec une cadence de réalisations soutenue et des accomplissements importants.



"Le tissu d’acteurs se diversifie avec l’implantation de nouveaux équipementiers, le taux d’intégration gagne en profondeur, le volume d’achat local se développe et un écosystème R&D se construit", a-t-il expliqué, notant que "le projet constitue une vraie locomotive de développement d’un secteur qui enregistre d’excellentes performances".



Pour sa part, M. Quémard a fait savoir que le Groupe PSA a réussi à mettre en place au Maroc un dispositif complet couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, qualifiant le projet de "sans équivalent en Afrique".



"Aujourd’hui nous franchissons une nouvelle étape en doublant le capacitaire de notre usine de Kénitra à horizon 2020", a-t-il fait remarquer, relevant que cette décision de doubler la capacité de production "atteste le dynamisme du Groupe PSA dans la région et en particulier au Maroc".



Avec ses cinq marques automobiles Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, et une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move, le Groupe PSA propose une offre diversifiée et ambitionne d'être l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté.