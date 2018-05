Maroc: le Festival Sidi Abderrahmane El Mejdoub du mot et de la sagesse du 25 au 28 mai à Meknès

Organisée en partenariat avec le conseil de la région Fès-Meknès, la commune de Meknès et avec l’appui du Ministère de la Culture et la Communication, cette manifestation culturelle tend à mettre en valeur et préserver le patrimoine immatériel national et créer un espace d’interaction entre les poètes.



Le festival Sidi Abderrahmane El Mejdoub du mot et de la sagesse comprend une batterie d’activités dont des conférences scientifiques et des lectures poétiques auxquelles prendra part une pléiade de poètes marocains et étrangers. Elle prévoit également de rendre hommage au chercheur et metteur en scène marocain, Abderrhahmane Fenniche et au poète Hafid El Mrani en reconnaissance à leur contribution aux champs culturel et littéraire marocains mais aussi des séances de dédicace de livre.



Au menu figurent également des soirées artistiques animées par de nombreux artistes et des troupes dont "Taifa El Aissaouia" ,"Al Hadra Niswiya Al Meknassia", "l’orchestre Al Malhoun" sous la présidence du maitre Abdellatif Twir ,"Taifa Al Hamdouchia" sous la présidence de Abderhamne Merrakchi Amrani et " Taifa El Aissaoui Soufia" présidée par Sidi Ahmed Ben Moumen.