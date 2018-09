Maroc: le Conseil national de l'USFP tient à Rabat sa session ordinaire

Le premier secrétaire du parti, Driss Lachgar a présenté à cette occasion un rapport sur la gestion par le parti de la chose publique et les moyens de "redonner espoir et confiance en l'avenir", tout en se focalisant sur le rôle des jeunes dans la réalisation du développement et la nécessité de fournir davantage d'efforts pour créer des offres d'emploi susceptibles de "les immuniser contre les forces du désespoir".



"Cette conjoncture est marquée par de grandes attentes, non seulement au niveau de la Loi de Finances, mais également sur des questions qui demeurent une préoccupation des citoyens, notamment l'éducation, la santé et l'emploi", a-t-il affirmé, mettant l'accent sur les discours royaux qui ont porté sur la situation sociale et les questions de l'investissement et la gestion et les rapports de la Cour des comptes et des organisations internationales.



Il a aussi évoqué les propositions formulées par le programme électoral du parti lors de son 10-ème Congrès, qui vise à "lier le développement au domaine économique, en particulier à la capacité de l'économie à employer les jeunes", assurant que l'action du parti se poursuivra malgré les "contraintes structurelles".



Le premier secrétaire de l'USFP a, par ailleurs, appelé à la protection des droits et des acquis sociaux des travailleurs, à l’amélioration des conditions de travail et au dialogue entre le gouvernement et les centrales syndicales.



Concernant l'aspect économique, le premier secrétaire du parti a mis en avant le changement global du climat d'investissement et l’intégration progressive du secteur informel dans la création des opportunités d’emploi, soulignant la nécessité pour le secteur bancaire de poursuivre ses réformes.



Le Bureau politique de l'USFP a décidé de poursuivre les débats sur l'éducation, la décentralisation des administrations et la régionalisation, la problématique de la gouvernance et de la réforme politique, en vue de préparer un programme basé sur la déontologie et l'identité du parti, ainsi que les décisions du 10-ème congrès et de la réunion du conseil national pour les présenter à l'instance décisionnelle du parti pour examen.