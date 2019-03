Maroc: le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nominations à de hautes fonctions

Au niveau du ministère d'Etat chargé des droits de l'homme, il a été procédé à la nomination de M. Hamid Benchrifa, directeur du Dialogue, du partenariat avec les instances et les associations nationales à la délégation interministérielle aux droits de l'homme, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, Porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.



Au niveau du ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique-département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme Imane Kerkeb a été nommée directrice du budget et des affaires publiques alors que Mme Hakima Khammar est désormais directrice des ressources humaines.



Concernant le Haut commissariat au Plan (HCP), relève le porte-parole, il a été procédé à la nomination de MM. Abdeslam Nadah et Oussama Morsli respectivement directeur de la planification et directeur de la Statistique.



Au niveau du ministère de la Culture et de la communication-département de la Culture, Mme Samira Malizi a été nommée directeur des Affaires administratives et financières, conclut M. El Khalfi.