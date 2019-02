Maroc: le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, Porte-parole du gouvernement, M. Mustapha El Khalfi.



Ainsi, au niveau du ministère de l'Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau - Secteur de l'eau, le Conseil a approuvé la nomination de M. Ziad Abdeslam au poste de directeur des équipements hydrauliques, a affirmé M. El Khalfi dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement.



Il a également été décidé la nomination de M. Zouheir El Haraoui au poste de directeur du Centre national de documentation.



Au niveau du Ministère de l'Agriculture, de la pêche Maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le Conseil a approuvé la nomination de M. Ahmed El Kohen au poste de directeur de la formation maritime et des gens de mer et de sauvetage.



Par ailleurs, elles ont été approuvées, au niveau du ministère l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, les nominations de MM. Mohamed Tita et Saadi Kamal, respectivement aux postes de directeurs de l'École nationale d'Architecture d'Agadir et de l'École nationale d'Architecture de Fès.