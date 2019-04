Maroc: le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.



Ainsi, M. Rachid Ferradi a été nommé directeur des programmes et des réalisations au département du développement durable au niveau du Secrétariat d'Etat chargé du développement durable, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de ce conseil.



M. Mohamed Hajroune a été également nommé directeur du Contrôle et de la prévention des risques- département de l'énergie et des mines-, tandis que M. Mohamed Slimani a été nommé au poste de directeur de l'Observation, de la coopération et de la communication, a-t-il ajouté.



Par ailleurs, MM. Mohamed El Mediouni et Abderraouf Hilali ont été nommés respectivement aux postes de directeurs de l'Ecole supérieure de technologie - Université Ibn Zohr d'Agadir - et de l'Institut supérieur des sciences de la santé - Université Hassan 1er de Settat -.



M. Mohamed Bouzlafa a, quant à lui, été nommé doyen de la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Fès - Université Sidi Mohamed Ben Abdellah- .