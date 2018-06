Maroc: le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.



Au niveau du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il a été procédé à la nomination de M. Youssef Oualidi comme directeur des stratégies et des systèmes informatiques, et de M. Ahmed Hammouch, directeur de la recherche scientifique et de l'innovation, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de la réunion du Conseil de gouvernement.



Dans le même secteur, M. Mohamed Said Bentires a été nommé inspecteur général, ajoute M. El Khalfi.



Au niveau du secteur de l'Education nationale, Mohcine Ezzouaq a été nommé directeur de l'Académie régionale de l'Education et de la Formation de Fès-Meknès.