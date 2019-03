Maroc: le Conseil d'administration de la CGEM adopte une série de décisions et de nominations

La réunion du Conseil, présidé par le chef du patronat Salaheddine Mezouar, a, ainsi, validé les comptes de l’année 2018 et approuvé le budget de fonctionnement et d’investissement de l’année 2019 et les plans d’action des Commissions permanentes créées lors de la session du 10 janvier dernier, indique jeudi un communiqué de la CGEM.



Le Conseil a, ensuite, approuvé les nominations de Mme Meriem Zaïri en tant que Vice-Présidente, membre du Bureau de la CGEM, de Mme Zhor Kabbaj Elyoubi en tant que membre du Conseil d’administration, de Mme Amina Figuigui en tant que Vice-Présidente de la Commission Éthique et Bonne gouvernance, de Mme Manal Bernoussi, en tant que Vice-Présidente de la Commission Communication, et de Taoufiq Joundy, en tant que Vice-Président de la Commission Asie.



Le Conseil d’administration a également procédé, sur recommandation du Comité des mandats, à la nomination des représentants de la Confédération auprès de différents organes publics, semi-publics ou privés.



Lors de cette session, le Conseil a débattu de plusieurs sujets relatifs notamment à la mise en place d’une Charte de l’administrateur, à la préparation des Assises de la fiscalité et celles de la formation emploi, ainsi qu’au dialogue social.