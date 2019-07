Maroc : le CSCA suspend durant 15 jours le service Radio Mars

Dans un communiqué parvenu lundi à la MAP, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) indique que cette suspension est assortie de l’obligation de donner lecture sur les ondes de la radio d’un communiqué exposant les motifs de la sanction, notant que la décision du CSCA sera aussi publiée au Bulletin Officiel.



"Cette décision intervient à la suite du constat fait par les équipes de la HACA dans le contenu de plusieurs éditions de ces deux émissions de manquements aux dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant le secteur de la communication audiovisuelle", explique la même source, soulignant que les manquements relevés concernent notamment les obligations de l’opérateur en matière de respect de la dignité humaine, de lutte contre les stéréotypes portant atteinte à l’image et à la dignité de la femme et de non-incitation à la violence et à la haine.



Dans les attendus de la décision prise suite aux délibérations du Conseil Supérieur, celui-ci a considéré que la promotion des idéaux et des valeurs du sport et de l’esprit de la compétition loyale, ainsi que la valorisation du rôle du sport dans la socialisation, l’intégration, le renforcement de la cohésion sociale et l’ouverture sur l’Autre, constituent une mission fondamentale du journalisme sportif, poursuit la même source, faisant remarquer qu'"il a été relevé que le discours tenu lors des éditions de l’émission «العلما د مارس » incite et encourage, même implicitement, une partie du public à la violence et à la haine entre supporters lors des manifestations sportives".



Il s'agit, selon le communiqué, d'une attitude d’autant plus inacceptable que les animateurs et invités des émissions de sport sont supposés, eu égard au statut de leader d’opinion des journalistes et de la responsabilité sociale des médias, représenter une référence et un modèle pour une large partie du public, et en particulier les jeunes.



La sanction prise par le CSCA à l’encontre de Radio Mars est également justifiée par d’autres propos de l’animateur de l’émission العلما د مارس. En s’adressant à une auditrice, celui-ci, a entre autres, dit : « تمشي تبعد منا، سيري عا فحالك، المغرب مسالي ليك أنت تشجعيه ولا ما تشجعيه »; ce qui constitue une atteinte à l’appartenance à la Nation et au sentiment citoyen de l’auditrice, selon la même source.



Le Conseil a aussi estimé qu’à travers d’autres propos proférés à l’encontre de la même auditrice, l’animateur a imposé au public du programme ses parti-pris et ses représentations particulières en faveur de l’exclusion de la femme et de la négation de son droit à s’intéresser au fait sportif national, en limitant son rôle aux tâches de cuisine, en minorant indûment son rôle et sa participation sociale, en sous-estimant ses compétences et ses aptitudes et en lui reniant la liberté et le droit d’exprimer son opinion, en tant qu’acteur fondamental dans la société.



D’autre part, le Conseil Supérieur a relevé que malgré la nature interactive de l’émission «العلما د مارس », l’animateur a ordonné, en direct, au service technique de l’émission d’interrompre l’appel de l’un des auditeurs ayant exprimé une opinion divergente de la sienne, note la HACA, expliquant que ce comportement a été considéré de nature à contribuer à affaiblir la culture du débat et constitue un manquement au respect du pluralisme d’expression des courants d’opinion et de pensée dans les contenus médiatiques. Il enfreint de ce fait le devoir de neutralité auquel sont tenus les professionnels des médias.



Concernant l’émission « قضايا رياضية بعيون الجالية », le Conseil Supérieur a relevé des expressions de nature péjorative et consacrant une image stéréotypée, dévalorisante et méprisante à l’égard de la pratique et des performances sportives féminines en général, poursuit le communiqué.



Pour décider de la sanction à prononcer, le Conseil Supérieur a pris en compte le caractère répétitif des manquements relevés concernant l’émission «العلما د مارس », note la HACA, rappelant que trois sanctions à l’encontre de cet opérateur avaient déjà en effet été prises en 2016, 2017 et 2018 pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la dignité humaine et à l’honnêteté de l’information et des programmes.



Et de préciser que "le Conseil Supérieur a pris cette décision suite à une auto-saisine concernant l’édition du 04 juillet 2019 de l’émission +العلما د مارس+ et l’édition du 07 juillet 2019 de l’émission +قضايا رياضية بعيون الجالية+, et suite à la réception de plus de 100 plaintes de particuliers, au sujet des éditions du 20 et 21 mai 2019 de l’émission +العلما د مارس +", tandis qu'en ce qui concerne l’édition du 04 juillet 2019 de cette même émission, la HACA a été destinataire de 20 plaintes de particuliers et d’associations, conclut la même source.