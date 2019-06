Maroc : le CCME décide de porter plainte contre El Mundo pour ses allégations contre l’institution des Marocains à l’étranger

Face aux graves allégations publiées par El Mundo, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) n'a pas tardé à réagir et a décidé mercredi de porte plainte contre le journal proche de la droite espagnole, connue pour ses volte-face chroniques à l’égard du Maroc.



Dimanche, El Mundo a publié un article intitulé « Las 'mujeres tapadera' del negocio en España de los espías marroquíes» dans lequel l’auteur de l’article prétend que "le Secrétaire général du CCME ainsi qu’un membre de sa famille et un membre du conseil sont impliqués dans des opérations de financements illégaux pour obtenir des informations".



Dans un communiqué, le CCME "considère que ces accusations portent atteinte à la réputation d’une institution constitutionnelle et à l’honneur de son Secrétaire général et de sa famille ainsi qu’à ensemble des membres de l’institution », et dénonce avec « la plus grande fermeté les allégations contenues dans l’article."



"Nous regrettons que l’auteur de l’article ait, en toute mauvaise foi, détourné le texte fondateur de l’institution en faisant référence à une prétendue mission qui incomberait au conseil de « superviser l’argent qu’envoie le Maroc à ses communautés en Europe", s’insurge le CCME.



"Suite aux conséquences graves de cette diffamation infondée, le CCME décide de porter plainte contre les responsables du journal espagnol El Mundo et contre l’auteur de cet article, conformément à loi en vigueur", précise le communiqué.



Etant la seule institution marocaine qui mène des travaux et des études sur le sol espagnol, notamment sur la problématique de l’islam et de l’immigration, le CCME dérange-t-il en Espagne ?



Le Secrétaire général du CCME, M. Abdellah Boussouf, a par ailleurs publié deux livres en Espagne sur l'islam dans lesquels il critique ouvertement la politique des autorités espagnoles concernées sur cette question sensible.