Maroc: la petite Khadija a été retrouvée (DGSN)

Le petite Khadija, disparue depuis le 24 septembre dans des circonstances mystérieuses, a été retrouvée ce samedi matin et remise à sa famille, a-t-on appris auprès de la préfecture de police de Casablanca.



La fillette de cinq ans faisait l'objet d'un avis de recherche pour le compte de sa famille après sa disparition dans des conditions mystérieuses il y a cinq jours, a précisé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.



Aussitôt informés de cette disparition, les services de sécurité de Casablanca avaient entamé d'intenses recherches et investigations sur le terrain avant qu'elle ne soit retrouvée samedi matin et remise au domicile de sa famille situé au quartier Al Wifak à Hay Hassani à Casablanca, a expliqué la même source.



Par ailleurs, les services de la police judiciaire poursuivent les recherches et les investigations nécessaires pour déterminer les personnes impliquées dans cette affaire et élucider toutes les circonstances de la disparition de la petite Khadija.