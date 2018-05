Maroc: la nomination de M. Fassi Fihri à la tête de la Commission de Soutien à la production étrangère des œuvres cinématographiques vient en application des dispositions du décret fixant les conditions d'aide à la production (communiqué)

Dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP, en réponse à ce qui a été rapporté par certains médias considérant cette nomination comme étant en contradiction avec les dispositions légales en vigueur, et afin d'éclairer l'opinion publique,le ministère note que "la nomination de M. Fassi Fihri à la tête de la commission, vient en application des dispositions du décret 2.17.373 du 02 août 2017 modifiant et complétant le décret 2.12.325 du 17 août 2012 fixant les conditions et les procédures d'aide à la production cinématographique, à la numérisation, la rénovation et la création de salles de cinéma et à l’organisation des festivals de cinéma, particulièrement l'article 6 bis".



Cet article stipule que la Commission de Soutien à la production étrangère des œuvres cinématographiques et audiovisuelles au Maroc est composée, sous la présidence du directeur du CCM, d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la communication, de l'autorité gouvernementale chargée de la culture et d'un représentant des organisations professionnelles des producteurs, fait noter le communiqué.