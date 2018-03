Maroc: la holding SNI change de nom et devient Al Mada

La holding Société nationale d'investissement (SNI) a annoncé mercredi avoir changé de nom pour devenir Al Mada, soulignant sa vocation de fonds d'investissement panafricain.



La Conseil d'administration de la holding royale s'est "prononcé favorablement sur un changement de nom du fonds qui devient Al Mada", a souligné la SNI dans un communiqué.



Ce changement de nom marque "l'aboutissement de la mutation profonde de la SNI engagée depuis 2014 et arrivée aujourd'hui à maturité", est-il précisé.



La SNI a engagé ces dernières années une transformation pour passer de société industrielle à société de portefeuille, cédant le contrôle de ses sociétés les plus développées et augmentant leur flottant en Bourse.



Les activités de la SNI à l'extérieur du Maroc ont contribué à hauteur de 26% de ses résultats en 2017, contre 11% en 2013, "confirmant sa dimension internationale", s'est félicitée la holding.



La SNI est "présente dans 24 pays en Afrique, avec plus de 6,5 milliards de dirhams (environ 574 millions d'euros) investis sur le continent hors Maroc en 2017", a encore précisé le communiqué.



Elle est notamment présente dans le secteur bancaire, les télécommunications, l'immobilier, les mines ou la distribution.



"Al Mada entend affirmer, en tant que fonds d'investissement privé panafricain à long terme, sa mission de partenaire de premier plan du développement économique du continent africain", poursuit la SNI, alors que le royaume est engagé depuis plusieurs années dans une "stratégie africaine" qui s'appuie sur des fleurons de son économie.



Al Mada est aujourd’hui présent dans 24 pays d’Afrique: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Mali, île Maurice, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo (Brazzaville), Rwanda, Sénégal, Soudan, Tchad, Togo et Tunisie. Ceci, en plus de la Belgique, la France et les Emirats arabes unis.