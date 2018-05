Maroc : la femme qui a enregistré une vidéo dans un hammam à Temara arrêtée

La femme qui a enregistré une vidéo dans un hammam à Temara a été arrêtée vendredi, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Les investigations et les expertises techniques effectuées par les services de sécurité compétents après la publication sur internet d’une vidéo montrant des femmes dans un bain maure ont permis l’identification de la femme soupçonnée d’avoir filmé ces séquences et son arrestation vendredi à Temara, indique la DGSN dans un communiqué.



Immédiatement après la publication sur internet de séquences d’une vidéo de femmes dans un bain maure, les services de sécurité ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, ce qui a permis la localisation (à Temara) du hammam où a été filmé cette vidéo et l’audition de l’une des victimes en tant que plaignante, ainsi que l’arrestation de la femme qui a filmé cette vidéo, ajoute la même source.



Selon les premiers éléments de l’enquête, l’accusée a filmé cette vidéo à l’aide de son téléphone portable, à l’insu des clientes de ce bain maure et à la demande d’un individu qui est activement recherché, précise la DGSN.



La mise en cause a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et les investigations techniques se poursuivent pour élucider les circonstances de cette affaire, selon la même source.