Maroc: la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra en chiffres (Encadré)

La Région de Laâyoune-Sakia El Hamra :



Des ressources : 340.000 habitants • 140.000 km2 • 500 kms de Littoral



La région de Laâyoune-Sakia El Hamra occupe une position centrale et stratégique parmi les

trois régions sahariennes du Sud du Royaume du Maroc. Elle s’étend sur une superficie de

140.018 Km , soit 19,7% du territoire national, compte 340.000 habitants ( RGPH 2014) et

dispose d’un littoral qui s’étend sur 500 km .



La région Laâyoune-Sakia El Hamra concentre l’essentiel des infrastructures, des administrations, et des services et disposent d’atouts naturels ainsi qu’un capital humain à fort potentiel.



L’essor économique de la région s’appuie sur ses potentialités diverses notamment ses

ressources maritimes et minières. Elle offre également d’autres opportunités de développement,

en particulier dans les secteurs du tourisme, l’industrie, les services et les énergies

renouvelables qui représentent un atout potentiel pour l’avenir de cette région, qui présente des

conditions favorables pour un développement économique à dimensions internationales.



Des atouts considérables pour l’investissement:



• Une grande facilité de mobilisation du foncier dédié à l’investissement,

• Un fort potentiel d’intégration interrégionale

• Une fiscalité basée sur une exonération tacite.

• De nombreux projets relatifs à la formation et à la recherche visant l’amélioration de

l’employabilité de la population locale.



Des chantiers structurants :



• Le désenclavement de la ville d’Es-Smara,

• L’émergence de la métropole Laâyoune ,

• la consolidation de la compétitivité logistique et industrielle de la région au niveau

international,

• le renforcement de la connectivité électrique et informatique,

• la valorisation durable des ressources naturelles



Un positionnement : Devenir le hub africain en liaison avec l’Europe à l’horizon 2021



Pour réaliser cette ambition, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra se dote d’infrastructures de niveau international grâce à un ambitieux contrat-programme royal 2015-2021 doté d’un budget de 43 milliards de dirhams.



Le Forum d’Affaires Maroc-France à Laâyoune



Objectifs :



• Créer un lieu de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu avec une approche

gagnant-gagnant.

• Dynamiser les relations économiques entre la France et le Maroc, notamment avec la

région de Laâyoune,

• Accompagner les entreprises dans leur développement en matière d’investissements,

de partenariats et d’échanges commerciaux,

• Valoriser le potentiel de Laâyoune comme point d’entrée et hub vers l’Afrique et celui

de la France comme plate-forme européenne

• présenter les opportunités d’investissements aux acteurs économiques afin de les aider

à optimiser leur développement à Laâyoune



La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc



Avec plus de 100 ans d’existence, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc

(CFCIM) créée en 1913, est considérée comme la première chambre à l’international sur les

120 CCI Françaises.



Avec plus 4000 entreprises adhérentes, la CFCIM a développé une expertise et des solutions

clés en main, à même de permettre aux investisseurs marocains et étrangers d’intégrer ou de

renforcer leur présence dans le paysage économique, au Maroc et à l’international.

Missions :



• Promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc

• Favoriser l’implantation et le développement des entreprises dans le Royaume

• Développer le potentiel international des entreprises marocaines

• Accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs collaborateurs par le biais de la formation