Maroc: la HACA participe à Strasbourg à la réunion du Conseil Exécutif de l'Observatoire Européen de l'Audiovisuel

Une délégation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), composée de MM. Benaïssa Asloun, Directeur Général, et Amin Azziman, directeur de la Coopération internationale, a participé, mardi à Strasbourg, à la 62ème réunion du Conseil Exécutif de l'Observatoire Européen de l'Audiovisuel.



Ont pris part à cette réunion, outre les équipes de l'Observatoire et sa présidence en exercice (Italie), les représentant(e)s de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de l'Estonie, de la France, de la Géorgie, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Irlande, du Luxembourg, de la Lituanie, du Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la République Tchèque, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Slovaquie, de la Suisse et de l'Union Européenne.



A cette occasion, M. Asloun a réaffirmé l'importance accordée par la HACA à l'action de l'Observatoire, et souligné la détermination de l'Instance marocaine à réussir son mandat de présidence qu'elle assurera au cours de l'année 2020.



Le directeur général de la HACA a également confirmé à cette occasion la tenue au Maroc, en juin prochain, de la 63ème réunion du Conseil Exécutif l'Observatoire Européen de l'Audiovisuel dont le Maroc est le seul membre non européen.



Un second événement d'importance sera également co-organisé par la HACA et l'Observatoire puisque Rabat abritera en marge de cette réunion du Conseil Exécutif l'Observatoire Européen, une conférence d'experts européens, africains et internationaux sur le thème "La Directive Services de Médias Audiovisuels révisée et les nouvelles responsabilités des plateformes en ligne".



A rappeler que la HACA avait été admise, en 2013, comme membre à part entière de l'Observatoire qui est l'organe du Conseil de l'Europe chargé entre autres de mener des études comparatives et de fournir les données juridiques et économiques fiables sur l'industrie audiovisuelle européenne.