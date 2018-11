Maroc: la Chambre des représentants adopte le projet de loi de finances 2019

La Chambre des représentants a adopté à la majorité le projet de loi de finances 2019 (PLF2019), lors d'une séance plénière tenue vendredi.



Le projet a obtenu l'aval de 189 députés et a été rejeté par 93 autres.



Plus tôt dans la journée, la première Chambre du parlement a approuvé la deuxième partie du PLF 2019 avec 189 voix pour contre 92.



Le PLF 2019 table sur un taux de croissance de 3,2 %, un taux d'inflation contenu à moins de 2 % et un déficit budgétaire de 3,3 %. Il prévoit aussi d’assurer la stabilité des équilibres financiers à travers le maintien du déficit à 3,3%.