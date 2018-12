Maroc: la Chambre des conseillers condamne fermement l'acte criminel qui a coûté la vie à deux touristes scandinaves

Dans un communiqué, la Chambre a exprimé ses "vives condoléances aux familles des deux victimes et sa grande solidarité avec le peuple et les responsables des deux pays amis", la Norvège et le Danemark, dénonçant un acte criminel atroce "qui va aux antipodes des valeurs de notre noble religion et de la culture et des traditions du peuple marocain".



La Chambre des conseillers a, en outre, affirmé sa détermination à poursuivre ses efforts pour renforcer les mécanismes juridiques et législatifs destinés à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme et à instaurer une culture de la paix, du dialogue, de l'ouverture et de la coexistence, soulignant que le Royaume a adhéré au combat contre toutes les formes d'extrémisme au sein de divers foras parlementaires régionaux et internationaux.



Elle a, dans ce contexte, salué les efforts appréciables déployés par les différents services de sécurité pour le démantèlement des réseaux criminels organisés et la lutte contre tous les projets terroristes menaçant la sécurité et la stabilité du Maroc.



La Chambre a également affirmé que "cet acte terroriste odieux n’entamera pas la détermination et la volonté du peuple marocain de faire face à toutes les formes d'extrémisme et ses sources et de faire triompher les valeurs de tolérance, de modération et de coexistence".