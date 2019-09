Maroc: la Chambre des conseillers accueille la réunion des parlementaires arabes et asiatiques sur la population et le développement

La Chambre des conseillers va accueillir, du 18 au 20 septembre, la réunion des parlementaires arabes et asiatiques sur la population et le développement sous le thème "aller de l'avant pour concrétiser l'agenda de la Conférence internationale sur la population et le développement" (CIPD).



Ce rendez-vous initié conjointement par l'Association asiatique de la population et du développement et le Forum des parlementaires arabes pour la population et le développement, sera focalisé sur les dynamiques et les politiques menées en la matière ainsi que sur les objectifs du développement durable (ODD), selon un communiqué de la Chambre.



L'évènement qui coïncide avec le 25ème anniversaire de la CIPD débattra aussi des questions liées à l'égalité des genres et aux situations humanitaires d'urgence, ainsi que des moyens de promouvoir la conception et la mise en œuvre de politiques intégrées dans ce domaine.



Il s'agit, souligne-t-on, d'une opportunité pour renouveler l'engagement des participants en faveur du plan de développement durable et de la mise en œuvre des objectifs qui restent à atteindre, à la lumière des décisions de la CIPD et de la conférence internationale des parlementaires sur la population et le développement.



La réunion s'inscrit dans le cadre des préparatifs en vue du sommet de Nairobi 25 ans après la tenue de la conférence internationale sur la population et le développement. Elle se tient également à l'occasion du 50ème anniversaire de la création du Fonds des Nations unies pour la population .