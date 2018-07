Maroc: la 9è édition du Festival Timizart d'Argent du 19 au 23 juillet à Tiznit

La 9è édition du Festival Timizart d'Argent se tiendra du 19 au 23 juillet à Tiznit, sous le signe ''Identité, créativité et développement''.



Cet évènement, qui vise à mettre en valeur des facettes de l'identité culturelle et patrimoniale de la ville de Tiznit, est organisé en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Artisanat, de l'économie sociale et de la solidarité, la région de Souss Massa et le Conseil provincial et communal de Tiznit, a indiqué l'Association Timizart pour le Festival d'Argent dans un communiqué.



Il entend également valoriser le legs matériel transmis de génération en génération, un héritage érigé en symbole, illustrant le patrimoine civilisationnel et un vecteur de développement contribuant à la réalisation du développement économique de la ville et confirmant la place de choix que Tiznit occupe à l'échelle nationale et internationale.



Le festival sera ponctué d'expositions de bijoux, d'artisanat, d'orfèvrerie en Argent qui se tiendront à La place du Méchouar au centre-ville et connaîtront la participation de près de 50 exposants, des artisans talentueux originaires de Tiznit, en provenance d'autres villes du Maroc, d'autres pays tels l'Algérie, l'Egypte, l'Italie, la Hollande, la France et le Niger.



L'événement sera, également, émaillé par l'organisation d'ateliers visant à faire connaître les techniques de l'orfèvrerie d'argent, à mettre en exergue son authenticité, le savoir-faire reflétant la dextérité et le génie créatif des artisans, d'autres expositions de tapis, d'articles en cuir et d'objets en céramique.



A l'instar des précédentes éditions, tout au long du festival, la ville Tiznit abritera une kyrielle d'activités culturelles et artistiques telles un concert de jazz "Before" interprété par l'artiste français" Pierre Durand" à la maison de la culture Mohamed Khair Eddine. Il sera organisé le mercredi 18 juillet lors de la pré-ouverture officielle du festival, selon le communiqué.



Aussi, il sera procédé à la signature d'une convention de partenariat entre l'association Timizart pour le festival d'argent et l'association Hollandaise "niedmar" pour le développement et la culture, visant à créer des ponts de coopération et d'échanges entre les deux entités.



Le festival sera marqué également par des tables rondes animées par des chercheurs académiques, un spectacle de fantasia, des soirées musicales animées par une pléiade d'artistes marocains, outre un défilé de mise en valeur des tenus représentant toutes les régions du Royaume.