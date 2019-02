Maroc : l'examen des relations bilatérales au centre des entretiens entre Bourita et son homologue libérien

L'examen des relations bilatérales a été au centre des entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita et son homologue libérien, M. Gbehzohngar Findley.



Cette rencontre a été l'occasion pour les deux responsables de souligner l'excellence des relations qui lient le Royaume du Maroc et la République du Liberia et d'échanger sur les questions régionales d'intérêt commun.



S'exprimant lors d'un point de presse tenu à l'issue de ses entretiens avec M. Bourita, le chef de la diplomatie libérienne a indiqué que cette visite reflète les bonnes relations entre les deux pays, précisant qu'elle a également été l'occasion pour les deux responsables de discuter de la tenue prochaine de la commission mixte Maroc-Liberia.