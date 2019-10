Maroc: installation de Nadia Fettah Alaoui, nommée ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale

La cérémonie de passation des pouvoirs entre Nadia Fettah Alaoui, que le roi Mohammed VI a nommée ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale et son prédécesseur, Mohamed Sajid, et Jamila El Moussali, ancienne secrétaire d'Etat chargée de l'Artisanat, s'est déroulée jeudi à Rabat.



Intervenant à cette occasion, M. Sajid a souligné que le secteur du tourisme revêt une grande importance, insistant sur le rôle de Mme Fettah Alaoui en tant qu'"ambassadrice de la stratégie de développement du Maroc sur le continent africain", après avoir contribué à l’ouverture du Royaume sur l’Afrique grâce à l’impulsion royale donnée à la coopération Sud-Sud, relevant que cette "dimension et cette profondeur africaine" accumulée de par son expérience sera bénéfique au département du Tourisme.



Pour sa part, Mme Jamila El Moussal, a indiqué que le secteur de l’Artisanat revêt une dimension stratégique qui touche "grandement" la vie quotidienne et impacte le développement durable de la société, citant le projet de loi N°50.17 relatif à l’exercice des métiers de l’artisanat qui a été adopté à l’unanimité par la Chambre des représentants permettant aux professionnels du secteur d’accéder plus facilement au régime des retraites et d’assurance-maladie obligatoire.



Mme Fettah Alaoui s'est dite fière de la confiance placée en elle par le roi, à travers sa nomination à la tête de ces secteurs stratégiques, faisant part de son engagement à œuvrer pour le développement des stratégies du tourisme et de l'artisanat et mettre à profit les expériences accumulées pour "rendre service" au pays.



La ministre a mis le souhait d'être à la hauteur de la confiance royale et de réussir dans sa nouvelle mission. La nouvelle ministre a, de même, salué le travail accompli par ses prédécesseurs, soulignant sa détermination à renforcer les acquis réalisés à travers une action collective impliquant l'ensemble des cadres de son département.