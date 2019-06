Maroc: inauguration d'un pont entre Sidi Ifni et Tiznit au niveau de la route régionale n° 104

La cérémonie d’inauguration de ce pont s’est déroulée en présence notamment du ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, du secrétaire d'Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalid Samadi, ainsi que du gouverneur de la province de Sidi Ifni, Hassan Sedki.



D’une longueur de 116 mètres et d’une largeur de 14 m, cet ouvrage d’art permettra de renforcer la sécurité routière dans cette zone, d’éviter la rupture de la circulation et d’améliorer les caractéristiques architecturales de ce tronçon routier.



Par ailleurs, M. Abhay a donné le coup d’envoi aux travaux d’assainissement à Hay Ido Fkir à Sidi Ifni, et d’élargissement et de renforcement de l’éclairage public à Hay Jdid dans la même ville.



Il a également procédé à l’ouverture de deux expositions régionales des produits du terroir et de l’artisanat, initiés avec la contribution des directions régionales de l’Agriculture et de l’Artisanat, en collaboration avec d’autres partenaires.



Ces deux salons ambitionnent d’encourager et de renforcer les principes de l’économie sociale et solidaire en vue de donner une forte impulsion à l’activité économique des coopératives agricoles et de l’artisanat dans la région en vue de valoriser leurs produits et de préserver leur caractère traditionnel.



A rappeler que ces activités s’inscrivent dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire du retour de Sidi Ifni à la mère-patrie.