Maroc : hausse de 9,75% du trafic passager du mois d'octobre

Les aéroports du Royaume ont enregistré en octobre 2019, un volume de trafic commercial passager de 2.152.362 passagers contre 1.961.143 passagers accueillis en octobre 2018, soit une hausse de 9,75%.



Un communiqué de l'Office national des aéroports (ONDA) précise que l’aéroport Mohammed V a accueilli 39.24% environ du trafic passagers global, soit 844.631 passagers en octobre 2019 contre 803.748 passagers pour la même période de l’année 2018, en évolution de 5,09%.



L’aéroport Marrakech Menara a enregistré une forte hausse de 17,41% en accueillant 596.741 passagers, de même, l’aéroport Tanger Ibn Battouta a signé une croissance à deux chiffres de 22,81% en accueillant 115.154 passagers.



Au cours du même mois, le trafic domestique a enregistré une croissance soutenue de 18,98% avec 272.399 passagers et le trafic aérien international est en hausse de 8,53% et représente 87,34% du trafic global avec 1.879.963 passagers.



Cette progression, relève-t-on, s’explique principalement par la hausse enregistrée par le marché de l’Europe, qui représente plus de 82,22%, avec un taux d’évolution de 9,25%.De même, le marché de l’Amérique du Nord a connu une croissance de 15,72%.



Concernant le trafic mouvements, l’ONDA indique que durant le mois d’octobre 2019, il y a eu 17.801 mouvements d’avions, en hausse de 9,35% par rapport à la même période de l’année écoulée. La part de l’aéroport Mohammed V est de 42,44% de ce trafic, Marrakech Menara de 22,71% et Agadir Al Massira de 7,08 %.



Avec 19.415 mouvements, le trafic des avions commerciaux ayant survolé l’espace aérien marocain a connu, durant le mois d’octobre 2019, une baisse de 6,5% par rapport à la même période de l’année écoulée.



Le fret aérien a, quant à lui, enregistré durant le mois d’octobre 2019 une augmentation de 13,54% par rapport à la même période de l’année précédente. Il s’est établi à 8.352,43 tonnes en octobre 2019 contre 7.356,37 tonnes en octobre 2018.