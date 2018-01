Maroc: froid et chutes de neige

La Direction de la météorologie nationale (DMN) prévoient froid et chutes de neige. Des températures oscillant entre -05/01 °C et 02/07 °C concerneront jusqu’à mercredi 31 janvier, les provinces d’Ifrane, Khenifra, Sefrou, Taza, Boulmane, Figuig, Taourirt, Midelt, Beni Mellal, Azilal, Tinghir, Al Haouz, Errachidia, Chichaoua, Ouarzazate et Taroudant.



Sur la même période, le thermomètre affichera entre 1 et 5 °C dans d’autres régions, notamment l’Oriental, Oulmès et le Saïss.



Des chutes de neige sont prévues à Boulemane, Ifrane, Khénifra, Midelt, Beni Mellal, Azilal, Errachidia, Tinghir, Ouarzazate, Al Haouz et Chichaoua.